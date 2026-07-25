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Царьград

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Yle: Поставки удобрений из России в Финляндию резко упали

Yle: Поставки удобрений из России в Финляндию резко упали

В Финляндию поставлено всего 10 тыс. тонн русских удобрений из-за роста железнодорожных тарифов, что в 25 раз меньше, чем в первой половине 2026 года.

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