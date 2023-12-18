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В Самаре произошел сход вагона трамвая

В Самаре произошел сход вагона трамвая

Об инциденте сообщили в департаменте транспорта Самары.Так, по информации структурного подразделения городской администрации, в областном центре зафиксирована задержка движения на одном из трамвайных маршрутов.

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