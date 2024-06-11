Ямальские байкеры получили напутствия от ГАИ перед открытием мотосезона

В Губкинском автоинспекторы встретились с местными байкерами. Сотрудники ГАИ перед началом мотосезона напомнили владельцам железных коней об опасностях на дорогах, сообщил telegram-канал Госавтоинспекции Ямала.
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