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Россиян бесят «плюшки» и «вау-эффект»: названы самые раздражающие слова

Россиян бесят «плюшки» и «вау-эффект»: названы самые раздражающие слова

Аналитики решили выяснить, какие термины и фразы больше всего злят соискателей работы в описании предлагаемых им вакансий .

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