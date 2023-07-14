В разрушении объекта украинских гестаповцев Зеленский обвиняет НАТО Александр Ситников 46603 Главарь бандерштата опроверг своих же лидеров общественного мнения (ЛОМов), неожиданно признав, что по военному объекту в Сумах был нанесен воздушный удар.