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14.07.23==Удар по СБУ в Сумах: подробности с места и неожиданные последствия

14.07.23==Удар по СБУ в Сумах: подробности с места и неожиданные последствия

В разрушении объекта украинских гестаповцев Зеленский обвиняет НАТО Александр Ситников 46603 Главарь бандерштата опроверг своих же лидеров общественного мнения (ЛОМов), неожиданно признав, что по военному объекту в Сумах был нанесен воздушный удар.

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