Бывший полицейский и так называемый дагестанский «король Новой Москвы» избил и похитил офицера ФСБ, надеясь, что папа отмажет. Но не вышло

Знаете это чувство, когда человек настолько проникается собственной важностью, что начинает путать реальность с собственным блогом в Инстаграме (запрещен в РФ)? Карахан Балакеримов, видимо, жил именно так.
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