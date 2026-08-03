Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Бывший полицейский и так называемый дагестанский «король Новой Москвы» избил и похитил офицера ФСБ, надеясь, что папа отмажет. Но не вышло

Бывший полицейский и так называемый дагестанский «король Новой Москвы» избил и похитил офицера ФСБ, надеясь, что папа отмажет. Но не вышло

Знаете это чувство, когда человек настолько проникается собственной важностью, что начинает путать реальность с собственным блогом в Инстаграме (запрещен в РФ)? Карахан Балакеримов, видимо, жил именно так.

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Комментарии
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Лора Лора
колокольцев и есть КРЫША этого бардака.
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1 м.
OT
Oleg Tyumenev
Честных ментов не осталось, вся надежда только на СК во главе с Бастрыкиным.
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1 м.
Илдар Гилязетдинов
какие вы наивные все((( Приход другого заменить всем мозг и рассыпет совесть им в карманы?
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1 м.