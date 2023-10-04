Встроенная функция управления RGB-подсветкой в составе Windows 11 стала доступна для всех пользователейИздание ComputerBase сообщает, что встроенная функция управления RGB-подсветкой стала доступна для всех пользователей операционной системы Windows 11.
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