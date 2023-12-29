Локоть обратился к жителям Новосибирска и поблагодарил их за поддержку

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть признался, что покидает свой пост из-за перехода на новую работу. На страницах своего Telegram-канала градоначальник обратил внимание на поддержку от местных жителей и поблагодарил их за доверие.
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