Экс-политик Ирина Хакамада опубликовала фото дочери в стильном наряде

Экс-политик Ирина Хакамада показала в соцсетях, какие стильные наряды подбирает особенная дочь. 27-летняя Мария Сиротинская для появления с матерью на публике составила монохромный образ, разбавив его акцентной сумкой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии