Что помогает приморскому бизнесу работать эффективнее

Бизнес региона делает ставку на сервисы IP-телефонии и эффективное взаимодействие с клиентами. К таким выводам пришел МегаФон, изучив обезличенные данные по объемам своих цифровых продуктов, интегрированных в Приморский бизнес в 2021 году, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании МегаФон.