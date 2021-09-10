Что помогает приморскому бизнесу работать эффективнее

Бизнес региона делает ставку на сервисы IP-телефонии и эффективное взаимодействие с клиентами. К таким выводам пришел МегаФон, изучив обезличенные данные по объемам своих цифровых продуктов, интегрированных в Приморский бизнес в 2021 году, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании МегаФон.
Популярные статьи
- Тактическое учение по противодесантной обороне с военнослужащими армейского корпуса ВВО стартовало на Курильских островах
- Подразделения ПВО ЗВО заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах в рамках ССУ «Запад-2021»
- Военнослужащие подразделения РХБ защиты Амурского общевойскового объединения ВВО провели специальную обработку более 400 домов
Свежие комментарии