Прилетели в Израиль "правильные русские голуби" и переоперились в "правильных еврейских ястребов".
"Русский след" в израильских событиях действительно есть
Комментарии
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Natalia Ivanova
Эти гниды и притащили ужас на Израиль.
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13 час.
ЭГ
Эльшад Гасанов
Когда Россия этих штейнов, шнееперсонов, эйдельманов сделал себе элитой, политику, экономику, образование доверила им, чего путного она могла ожидать, чего полезного она могла получить от них?! Многие радуются, что "многострадальные" убежали, Россия очистилась, рано радуются, убежали пенки, скалы даже и не двигались. Они генетические сатанисты, для них предать, изменять, ударить в спину раз плюнуть. Если они вернуться, те же слова лести, не моргнув глазом, будут говорить и вам, этот "талант" у них не отнимешь.
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10 час.
Игорь Довгаль
Полностью согласен с Вами, ещё Мюллер говорил что им, этим пи Да расам верить нельзя. Ничего Аллах видит всё и возмездие настигнет их всех, если не сегодня, то завтра
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5 час.
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