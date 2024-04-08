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Собянин: Более 400 тыс. протоколов заполнили московские медики голосовым вводом

Собянин: Более 400 тыс. протоколов заполнили московские медики голосовым вводом

За четыре года нейросетями проанализировано свыше 12 млн лучевых исследований В понедельник, 8 апреля, Сергей Собянин сообщил, что Москва одна из первых в мире начала внедрять искусственный интеллект в здравоохранении.

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