Собянин: Более 400 тыс. протоколов заполнили московские медики голосовым вводом

За четыре года нейросетями проанализировано свыше 12 млн лучевых исследований В понедельник, 8 апреля, Сергей Собянин сообщил, что Москва одна из первых в мире начала внедрять искусственный интеллект в здравоохранении.
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