Евгений Пригожин: «Петербург при Беглове стал местом празднично-ритуальных услуг»

Страна и люди

Почему предатели России продолжают зарабатывать на государственном заказе бюджета Петербурга, и почему Александр Беглов продолжает работать губернатором, несмотря на череду коррупционных скандалов - в эксклюзивном интервью Евгения Пригожина.