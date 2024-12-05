Российские бойцы протестировали РЭБ на украинских FPV-дронах: главное за сутки

МОСКВА, 5 декабря, ФедералПресс. Бойцы батальона «Эспаньола» испытали подавляющие вражеские FPV-дроны системы РЭБ, глава МИД РФ Сергей Лавров прилетел на Мальту, в Госдепе США заявили о завершении работ по передаче российских активов Украине.
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