Астраханская полиция просит помощи в поиске человека

Разыскивается Джахаев Самат Геляшевич. Местный житель 1963 года рождения пропал без вести почти неделю назад: 4 декабря мужчина ушел из дома в селе Тумак Володарского района на улице Луговой и больше его никто не видел.
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