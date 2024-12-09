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Астраханская полиция просит помощи в поиске человека

Астраханская полиция просит помощи в поиске человека

Разыскивается Джахаев Самат Геляшевич. Местный житель 1963 года рождения пропал без вести почти неделю назад: 4 декабря мужчина ушел из дома в селе Тумак Володарского района на улице Луговой и больше его никто не видел.

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