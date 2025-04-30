Небензя раскритиковал выступление замгенсека ООН на заседании СБ по Украине

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя 30 апреля раскритиковал заместителя Генерального секретаря всемирной организации Розмари Дикарло за ее выступление во время заседания Совета Безопасности по Украине.
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