Полковник ВС Австрии: Президент России уже победил, и в США это понимают Еще один военнослужащий на Западе буквально «прозрел» и констатировал очевидное.
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Полковник ВС Австрии: Президент России уже победил, и в США это понимают Еще один военнослужащий на Западе буквально «прозрел» и констатировал очевидное.
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