Угрожающее послание Ирану сегодня вечером от министра обороны США Пита Хегсета: «Вы прекрасно знаете, на что способны американские военные, &mda...

Угрожающее послание Ирану сегодня вечером от министра обороны США Пита Хегсета: «Вы прекрасно знаете, на что способны американские военные, — и вас предупреждали.
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