Центр управления регионом Кузбасса занял первое место в России по обратной связи с населением

Об этом в соцсетях рассказал губернатор Сергей Цивилев.Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал на своих страницах в соцсетях о том, что Центр управления регионом Кузбасс по итогам 2022 года стал первым в России по обратной связи с населением.