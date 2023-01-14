Царьград

5 330 подписчиков

Центр управления регионом Кузбасса занял первое место в России по обратной связи с населением

Центр управления регионом Кузбасса занял первое место в России по обратной связи с населением

Об этом в соцсетях рассказал губернатор Сергей Цивилев.Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев рассказал на своих страницах в соцсетях о том, что Центр управления регионом Кузбасс по итогам 2022 года стал первым в России по обратной связи с населением.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх