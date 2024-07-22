ФСБ прикрыла канал завоза взрывчатки из Европы для терактов в России

ФСБ пресекла деятельность канала, доставлявшего взрывчатку из Европы в РФ ФСБ России пресекла в Санкт-Петербурге деятельность канала, по которому из Европы в РФ доставлялись взрывчатые вещества и электродетонаторы для совершения терактов.