ФСБ прикрыла канал завоза взрывчатки из Европы для терактов в России

ФСБ пресекла деятельность канала, доставлявшего взрывчатку из Европы в РФ ФСБ России пресекла в Санкт-Петербурге деятельность канала, по которому из Европы в РФ доставлялись взрывчатые вещества и электродетонаторы для совершения терактов.
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