Спустя 25 лет ученые обнаружили генетическую причину редкого неврологического заболевания

Некоторые семьи называют это испытанием веры. Другие называют это просто проклятием. Прогрессирующее неврологическое заболевание, известное как спиноцеребеллярная атаксия 4 (SCA4), является редким заболеванием, но его последствия для пациентов и их семей могут быть очень серьезными.
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