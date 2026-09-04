Российские хирурги спасли мужчину с разрывом сердца

Во время операции врачи одновременно восстановили кровоток и выполнили пластику сердца В окружном кардиоцентре ХМАО удалось спасти 68‑летнего жителя Мегиона, которого экстренно доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии: мужчина находился на кислородной поддержке и получал необходимые препараты.