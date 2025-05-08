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Константинов: за время национализации в Крыму на торгах продали 60 объектов

Константинов: за время национализации в Крыму на торгах продали 60 объектов

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая. /ТАСС/. Власти Республики Крым за все время национализации имущества недружелюбных России украинских граждан продали на торгах 60 объектов такого имущества, сообщил ТАСС глава Госсовета Крыма Владимир Константинов.

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