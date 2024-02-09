Positive Technologies: только 14 % вендоров оперативно исправляют уязвимости, найденные исследователями безопасностиРаботающая в сфере информационной безопасности компания Positive Technologies изучила и опубликовала результаты собственного опыта взаимодействия с разработчиками программного обеспечения в области раскрытия уязвимостей.
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