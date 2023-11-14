Отвал памяти: игры, в которых у главных героев амнезия

Когда мы впервые начинаем проходить новую игру, нам сначала необходимо разобраться с основами: освоиться с управлением, понять, что за мир перед нами и какие персонажи его населяют, а также узнать, какие цели преследует главный герой.
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