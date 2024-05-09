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Новости Китая - всё о бизнесе КНР

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Экономика Китая нацелена на устойчивое восстановление

Экономика Китая нацелена на устойчивое восстановление

По словам экспертов, в этом году экономика Китая будет уверенно восстанавливаться, чему способствуют восстановление экономики за счет потребления, прочный фундамент, заложенный в первом квартале, и постепенная стабилизация в секторе недвижимости.

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