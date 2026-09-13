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★ NEXT WAR ★ Военные новости

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Командир «Азова» Денис Прокопенко, которого за шкирку доставали из подвалов «Азовстал», предупреждает, что Россия к началу зимы, вероятно, задействует часть своего мобрезерва вдоль северной границы, чтобы сковать украинские силы и открыть еще одно направление.

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