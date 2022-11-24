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РИА: ВСУ проводят поголовную мобилизацию жителей только в русскоязычных областях страны

РИА: ВСУ проводят поголовную мобилизацию жителей только в русскоязычных областях страны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят поголовную мобилизацию населения русскоязычных регионов страны.

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