Лавров: страны Евросоюза сами навязали себе вражду с Россией

ТАСС/Пресс-служба МИД РФ Страны Европейского союза сами навязали себе вражду с Россией и теперь им решать, что делать с этим выбором, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью бразильскому изданию Globo.
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