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Орловские новости

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В Мценске пожар уничтожил часть жилого дома

В Мценске пожар уничтожил часть жилого дома

Вечером 16 сентября во Мценске на улице Мира случился пожар. На него тут же выехали два экипажа МЧС.Вечером 16 сентября во Мценске на улице Мира случился пожар.

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