Буцкая: многодетных нужно бесплатно пускать в бизнес-залы в аэропортах

Многодетным семьям в России нужно дать возможность бесплатно посещать бизнес-залы в аэропортах. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия") в беседе с ТАСС.