Политика как он...
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Политика как она есть

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Буцкая: многодетных нужно бесплатно пускать в бизнес-залы в аэропортах

Буцкая: многодетных нужно бесплатно пускать в бизнес-залы в аэропортах

Многодетным семьям в России нужно дать возможность бесплатно посещать бизнес-залы в аэропортах. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая ("Единая Россия") в беседе с ТАСС.

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Комментарии
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Елена Котенева
А может лучше открыть отдельный зал для многодетных?
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11 час.
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