Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Студия болливудского режиссера Карана Джохара продала 50% акций стоимостью 10 млрд рупий гендиректору производителя вакцин

Адар Пунавалла, генеральный директор Serum Institute of India, купит 50% акций киностудии Dharma Productions, принадлежащей болливудскому режиссеру Карану Джохару, за 10 млрд рупий ($119 млн), сообщила студия в понедельник.

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