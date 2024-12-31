Новогодняя ночь будет рекордно теплой.Антициклон принесет с собой много солнца и тепла, поэтому днем 1 января погода будет благоприятной, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.