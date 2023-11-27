В Госдуме раскритиковали мэра Пензы за слова о табличках об участниках СВО

Как заявил депутат Александр Хинштейн, такая позиция главы города недопустима. © РИА Новости «Патриотическое воспитание и увековечивание памяти героев — одна из важнейших государственных задач», — написал парламентарий в своём Telegram-канале.
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