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Спартак» оставил много сил и эмоций в Варшаве и уступит «Сочи». Мнение эксперта

Спартак» оставил много сил и эмоций в Варшаве и уступит «Сочи». Мнение эксперта

Эксперт Bobsoccer.ru Александр Просветов считает, что московский «Спартак» в матче 18-го тура Тинькофф Российской Премьер-лиги уступит «Сочи».

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