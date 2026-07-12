Congressman Outraged After Brief Detention By Gun-Wielding Israeli Settlers In West Bank Visit Via The Cradle A group of extremist Jewish settlers equipped with US-made M4 rifles detained US lawmaker Ro Khanna and his group during their visit this week to the southern occupied West Bank, the Democratic representative has disclosed.
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