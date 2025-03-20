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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Прыгуны в воду Ильиных, Кансо, Кедрина, Александров, Гаркуша выступят на международном турнире в Дубае под флагом России

Соревнования Dubai International Aquatics Championship пройдут 21-23 марта.  В состав команды вошли Иван Александров, Спартак Гаркуша, Кристина Ильиных, Виктория Казанцева, Александр Калашников, Елизавета Кансо, Глеб Касьянов, Александра Кедрина, Мирослав Киселев, Маргарита Кувшинова, Илья Молчанов, Илья Надеев, Марк Пустовалов, Надежда Трифонова, Виктория Фролова, Аксинья Харитонова, Анастасия Чистякова и Александр Белевцев.

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