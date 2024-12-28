Segezha Group — докапитализация открывает возможности

Один из крупнейших в мире лесопромышленных холдингов, находящийся под контролем АФК «Система». IPO Segezha Group прошло в 2021 году, и с того времени компания столкнулась с рядом трудностей, заключив несколько M&A сделок в 2021 году за счет долговых средств.