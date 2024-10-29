А почему бы и нет? В США организовали конкурс красоты среди летучих мышей

В США проходит ежегодный конкурс красоты среди летучих мышей. Его с 2019 года проводит Бюро по управлению государственными и общественными землями, чтобы привлечь внимание к экологической значимости животных.
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