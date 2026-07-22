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Царьград

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ЕС одобрил участие Великобритании в помощи Украине на 90 млрд евро

ЕС одобрил участие Великобритании в помощи Украине на 90 млрд евро

Совет ЕС подтвердил участие Великобритании в предоставлении Украине 90 млрд евро. Поддержка включает оборонные инвестиции и бюджетную помощь.

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