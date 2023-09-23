Астролог Светлана Драган составила геополитический прогноз до весны 2024 года АнастасияВ мире политики и геополитики всегда присутствует определенная степень неопределенности и неожиданности.
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