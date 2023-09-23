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Астролог Светлана Драган составила геополитический прогноз до весны 2024 года

Астролог Светлана Драган составила геополитический прогноз до весны 2024 года

Астролог Светлана Драган составила геополитический прогноз до весны 2024 года АнастасияВ мире политики и геополитики всегда присутствует определенная степень неопределенности и неожиданности.

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