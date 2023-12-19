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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Обновление рейтингов UFC: Рахмонов – в топ-3 полусреднего веса, Ковингтон опустился на пятое место

Обновление рейтингов UFC: Рахмонов – в топ-3 полусреднего веса, Ковингтон опустился на пятое место

По итогам турнира UFC 296 Шавкат Рахмонов поднялся на третье место в рейтинге полусреднего веса, обойдя Гилберта Бернса и Колби Ковингтона.

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