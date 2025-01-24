Орловский госинститут культуры откроет двери для абитуриентов

15 февраля, в 14:00, в Орловском государственном институте культуры пройдёт день открытых дверей. Всем желающим и в первую очередь абитуриентам вуз предлагает познакомиться с преподавателями, студентами, узнать всё о будущем обучении, а также окунуться в мир творчества и атмосферу ОГИКа.
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