Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 12 ноября с 09.00 до 12.00 ул. Народная, 1-15, 2 «Новоаннинское ЛЕСНИЧЕСТВО» ул.
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Отключение электроэнергии в Новоаннинском ⚡️⚡️⚡️ 12 ноября с 09.00 до 12.00 ул. Народная, 1-15, 2 «Новоаннинское ЛЕСНИЧЕСТВО» ул.