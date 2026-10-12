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За девять месяцев в Перинатальном центре Республики Алтай родилась 21 двойня

За девять месяцев в Перинатальном центре Республики Алтай родилась 21 двойня

За девять месяцев 2026 года в Перинатальном центре Республики Алтай родилось более 1,4 тысячи детей. Об этом сообщили в Минздраве региона.

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