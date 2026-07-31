Врачи, ехавшие в отпуск, приняли роды у пассажирки поезда под Липецком

24-летняя гражданка Марокко родила дочь прямо в поезде Воронеж – Москва по дороге в Липецк. Роды приняли врачи-попутчики из Воронежа, а маму с новорожденной доставили в Липецкий областной перинатальный центр.
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