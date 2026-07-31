НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Липецка

2 подписчика

Врачи, ехавшие в отпуск, приняли роды у пассажирки поезда под Липецком

Врачи, ехавшие в отпуск, приняли роды у пассажирки поезда под Липецком

24-летняя гражданка Марокко родила дочь прямо в поезде Воронеж – Москва по дороге в Липецк. Роды приняли врачи-попутчики из Воронежа, а маму с новорожденной доставили в Липецкий областной перинатальный центр.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии