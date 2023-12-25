Каким знакам зодиака сулит удача в январе 2024 года

Известный астролог сделал предсказания на начало года. Известный российский астролог Тамара Глоба сделала предсказание на начало 2024 года и особо выделила три знака зодиака, которых, если верить звездам, ждут некие невообразимые перемены в жизни.
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