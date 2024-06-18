Сочида татар-мөселман үзәге булачак

<p>Бүген, 17 июньдә, Сочи шәһәре мөселманнары дини оешмасы җыелышы узды. Чарада Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының Милли Шура рәисе<strong> Васил Шәйхразыев </strong>катнашты.
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