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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Сочида татар-мөселман үзәге булачак

Сочида татар-мөселман үзәге булачак

<p>Бүген, 17 июньдә, Сочи шәһәре мөселманнары дини оешмасы җыелышы узды. Чарада Татарстан Республикасы Премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының Милли Шура рәисе<strong> Васил Шәйхразыев </strong>катнашты.

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