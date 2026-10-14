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Тренер Дикиджи: очень рады, что у Влада будет ещё один большой международный старт

Тренер Дикиджи: очень рады, что у Влада будет ещё один большой международный старт

Олег Татауров, тренер российского фигуриста Владислава Дикиджи, отреагировал на новость о том, что спортсмен попал в список участников этапа Гран-при ISU в Японии.

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