Тренер Дикиджи: очень рады, что у Влада будет ещё один большой международный старт

Олег Татауров, тренер российского фигуриста Владислава Дикиджи, отреагировал на новость о том, что спортсмен попал в список участников этапа Гран-при ISU в Японии.
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