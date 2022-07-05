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Следком России проводит проверки по факту пыток российских военных в украинском плену

Следственный комитет РФ организовал проверки по факту пыток российских военных в украинском плену. По данным СК, возвращённые в Россию из украинского плена военнослужащие сообщили о многочисленных фактах насилия со стороны представителей Украины.

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